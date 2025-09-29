29 сентября 2025

29 сентября 2025 10:48

Определены снижающие риск болезней мозга рационы

Диета может играть ключевую роль в профилактике болезни Альцгеймера, показывают новые данные польских исследователей, опубликованные в Nutrients.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалисты проанализировали, как питание влияет на микробиоту кишечника и через нее - на процессы в мозге, включая воспаление и липидный обмен. Баланс микробов определяет, будут ли вырабатываться защитные короткоцепочечные жирные кислоты или, напротив, токсичные метаболиты, ускоряющие нейродегенерацию.

Наиболее благоприятный эффект показали средиземноморская диета, DASH и их гибрид MIND. Эти рационы богаты клетчаткой, омега-3 и полифенолами, поддерживают рост полезных бактерий и ассоциированы с более низким риском когнитивного снижения. Перспективным направлением названа и модифицированная "кето-средиземноморская" схема, которая сочетает кетоз с антиоксидантным профилем без снижения поступления клетчатки.

Напротив, западный тип питания, основанный на переработанных продуктах и избытке сахара и жиров, уменьшает разнообразие микробиоты и повышает уровень воспалительных молекул. Это усиливает повреждение барьеров кишечника и мозга, ускоряя развитие деменции.

Ученые также отмечают потенциал пребиотиков, пробиотиков и полифенолов морских водорослей, способных восстанавливать эубиоз и сдерживать воспаление. При этом они подчеркивают необходимость персонализированного подхода и клинических испытаний, чтобы подтвердить причинно-следственную связь между диетой, микробиотой и риском болезни Альцгеймера.


Просмотров: 61

