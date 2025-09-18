18 сентября 2025

18 сентября 2025 15:29

Диетолог перечислил способы борьбы с чувством голода

Большинство людей, стремящихся похудеть, сталкиваются с чувством голода.

Как передает Day.Az, о том, как контролировать свой аппетит, рассказал 18 сентября "Газете.Ru" диетолог Дмитрий Семирядов.

"Физиология устроена так, что тело всегда стремится сохранить энергетические запасы. Поэтому как только мы начинаем тратить больше калорий, чем получаем, включается защитный механизм - голод", - объяснил эксперт.

Врач порекомендовал начинать трапезу с мяса, рыбы или бобовых.

"Белок дольше переваривается, поэтому если съесть его вначале, аппетит снизится еще до того, как вы дойдете до калорийных добавок", - пояснил Семирядов.

Также врач посоветовал следить за количеством пищи. По его словам желудок в первую очередь реагирует не на калории, а на объем поступающей пищи.

"Добавляйте к каждому приему пищи "объемный" компонент: миску овощей или низкокалорийный суп. Это механически заполняет желудок и помогает не переедать", - сказал он.

Семирядов предложил обмануть мозг перекусами.

"Орехи в скорлупе, каштаны, гранаты, кукуруза, бобы в кожуре или яблоки, которые нужно жевать дольше обычного, - отличные перекусы", - добавил эксперт.

Кроме того, диетолог порекомендовал есть в одно и то же время, так как привычка есть по расписанию уменьшит риск срывов.

"Держать под контролем голод можно и нужно, ведь это напрямую влияет на продолжительность вашей жизни и обеспечивает отсутствие ряда серьезных заболеваний", - резюмировал врач.


Просмотров: 91

