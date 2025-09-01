1 сентября 2025

1 сентября 2025 11:10

У популярной диеты нашли неожиданный побочный эффект

Кето-диета может действовать по-разному на мужчин и женщин. Исследование Университета здравоохранения Техаса в Сан-Антонио, опубликованное в Cell Reports, показало, что у самцов мышей такой режим питания вызывает накопление клеток с признаками старения, тогда как у самок этот эффект не наблюдается.

Кето-диета основана на высоком содержании жиров и низком потреблении углеводов и используется для контроля уровня сахара у пациентов с диабетом 2 типа и для лечения эпилепсии. Однако новые данные показывают: у самцов мышей диета провоцировала не только клеточное старение, но и усиление окислительного стресса.

Ключевую роль сыграл гормон эстроген. У самок он защищал от этих эффектов, а введение эстрогена самцам нивелировало негативные последствия. Более того, когда самкам давали тамоксифен - вещество, блокирующее действие эстрогена, - у них проявлялись те же признаки старения клеток, что и у самцов.

Авторы подчеркивают, что различия в реакции на кето-диету связаны с половыми гормонами, и это открывает новые перспективы для разработки индивидуальных рекомендаций по питанию.


