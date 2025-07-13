13 июля 2025

13 июля 2025 15:50

Врач назвала, для кого может быть опасна красная смородина

Красную смородину не рекомендуется употреблять при гастрите, язве желудка и мочекаменной болезни, рассказала в беседе с "Газетой.Ru" врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Как передает Day.Az, она отметила, что аллергия на эту ягоду встречается редко, но все же возможна.

"Несмотря на все свои полезные свойства, красная смородина имеет и ряд противопоказаний. Высокое содержание органических кислот может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому ягоду не рекомендуется употреблять при гастрите, язве желудка, эзофагите, колите и других заболеваниях ЖКТ в период обострения. Красная смородина может усилить выработку желудочного сока, что может быть нежелательно при гиперацидном гастрите. Кумарины в ягоде могут усиливать антикоагулянтный эффект, что может быть опасно для людей с гемофилией. Красная смородина может усиливать действие антикоагулянтов, что повышает риск кровотечений. Щавелевая кислота, содержащаяся в ягоде, может способствовать образованию оксалатных камней в почках. Аллергия на эту ягоду встречается редко, но все же возможна", - сказала Гузман.

Чтобы не навредить организму, врач рекомендовала употреблять не более 100-200 граммов красной смородины в день. 


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