25 июня 2025

25 июня 2025 09:41

Врач назвала способствующие укреплению ногтей и волос продукты

Качество ногтей и волос - отражение внутренней среды организма, указала врач-диетолог, нутрициолог "СМ-Клиника" Надежда Литвинова-Гразион.

Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру" она назвала продукты, способствующие их укреплению.

Достаточно часто за такими проблемами, как выпадение, сухость, тусклость и ломкость волос и ногтей могут стоять механизмы, связанные с определенными дефицитами либо нарушением работы тех или иных органов и систем, отметила специалист. Зачастую это дефицит белка, железа и витамина D либо снижение функции щитовидной железы, так называемый гипотиреоз, обратила внимание она.

Помимо коррекции возможных нарушений лекарственными препаратами, стоит также обратить внимание на некоторые продукты питания, убеждена врач.

В первую очередь она рекомендовала включать в рацион больше белковых продуктов: яиц, рыбы белых сортов, бобовых, богатых растительным белком, таких, как чечевица, нут, фасоль. Также стоит разнообразить питание мясом и его субпродуктами. Ценными источниками железа врач назвала говядину, телятину, печень.

"Известно, что железо из животных источников усваивается лучше. Также железо особенно необходимо при ломкости волос и ногтей".

Во-вторых, диетолог посоветовала разнообразить рацион продуктами, богатыми жирами, в частности жирной рыбой: лососем, скумбрией, сельдью, которые являются источниками омега-3 жирных кислот, витамина D. Также это практически все виды орехов и семян. Среди наиболее ценных она выделила грецкие и бразильские орехи, миндаль, семена тыквы и льна.

Кроме того, в питание важно включить листовую зелень, так как она содержит железо, фолиевую кислоту и витамин С, а также элементы, способствующие усвоению железа и выработке коллагена, обозначила нутрициолог. В частности, она выделила шпинат, капусту кейл, укроп и петрушку.

"Если состояние волос и ногтей прогрессивно ухудшается, то целесообразно провести диагностику для выявления возможных скрытых дефицитов и в дальнейшем скорректировать питание уже индивидуально", - заключила врач.


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