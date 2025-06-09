9 июня 2025

9 июня 2025 13:41

Женщинам объяснили пользу авокадо и миндаля после 40 лет

Диетолог Сибеле Спинелли заявила, что женщинам после 40 лет необходимо включить в рацион 10 продуктов.

Как передает Day.Az, их она назвала в интервью для издания NSC Total.

Спинелли считает, что в рационе женщин в этом возрасте должны присутствовать богатый омега-3 жирными кислотами лосось и темно-зеленые овощи, которые содержат магний, железо и кальций.

Также она призвала женщин регулярно употреблять авокадо, так как в нем много полезных жиров. Кроме того, диетолог посоветовала обогатить рацион клубникой, в которой много антиоксидантов, цельнозерновыми продуктами, миндалем, кефиром, яйцами, семенами льна и зеленым чаем.

Все эти продукты необходимы для поддержания оптимального уровня энергии, здоровья кожи, иммунитета и гормонального баланса, объяснила Спинелли.


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