Эксперт дала советы по выбору ягод

Руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий 8 июня рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе ягод, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Лучше всего брать ягоды из ближайших фермерских хозяйств", - отметила она в беседе с "Радио Sputnik".

Эксперт аргументировала это тем, что для длительной транспортировки ягод их собирают менее спелыми. Недозрелый плод окажется не таким сочным и может содержать меньше полезных элементов.

Козий отметила, что обязательно нужно обращать внимание на внешний вид и запах ягод. Неравномерность окраски плода могут означать неполную зрелость. Фрукт, выделяющий влагу, также стоит обойти стороной.

Необходимо приглядеться к чашелистику у клубники и к черешку у косточковых фруктов. Они должны быть зелеными, свежими, не побуревшими и не засохшими, по ним можно хорошо отследить срок давности собранной партии. Сама ягода должна быть без повреждений.

Также эксперт посоветовала приобретать клубнику в большой упаковке, в которой ягоды не помнут друг друга.