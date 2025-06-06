6 июня 2025

6 июня 2025 09:29

Эксперт назвал продукты для усиления роста волос

Рост и качество волос помогут усилить такие продукты, как тыквенные семечки, миндаль, болгарский перец и морковь.

Как передает Day.Az, об этом сообщил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Одним из самых эффективных продуктов для поддержания здоровья волос по праву считаются орехи - прежде всего миндаль. Он богат витамином Е, известным как мощный антиоксидант. Кроме того, миндаль содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые укрепляют структуру волос, делают их более эластичными, мягкими и шелковистыми", - сказал он в беседе с "Газета.Ru".

В число продуктов, ускоряющих рост волос, также входят богатые цинком тыквенные семечки, чечевица, в которой имеется витамин В, болгарский перец, способствующий синтезу коллагена и морковь, содержащая большое количество витамина А, рассказал эксперт.

Карпенко добавил, что сохранить красоту волос и защитить их от выпадения при стрессовых ситуациях поможет также правильный уход за ними.


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