2 июня 2025

2 июня 2025 13:14

Диетолог перечислила продукты для сохранения здоровья мозга

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты в рационе помогают сохранить здоровье мозга.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" специалист объяснила, что для поддержания мозговой деятельности необходимы антоцианы - сезонные фрукты: черника, голубика, ежевика. Смородина улучшает кровообращение и понижает воспалительные процессы, также полезен виноград.

Кроме этого, следует включить в рацион рыбу, поскольку в ней содержится масса полезных веществ, в том числе омега-3. Это может быть селедка, скумбрия или лосось. Также полезно льняное масло из растительных источников.


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