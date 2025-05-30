Врач раскрыл опасность кефира

Некоторым людям стоит отказаться от употребления кефира, раскрыл диетолог-эндокринолог Антон Поляков.

Как передает Day.Az, об особенностях этого напитка, а также о том, чем он может быть опасен, врач рассказал россиянам в беседе с aif.ru

По словам Полякова, если у человека есть аллергия на молочный белок казеин, от кефира вреда будет больше, чем пользы, поскольку на белок иммунная система будет реагировать воспалением.

Кроме того, пожилым людям Поляков посоветовал выбирать кефир стандартной жирности и не злоупотреблять слишком жирными продуктами, так как такая еда может не очень хорошо перевариваться.