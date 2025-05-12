12 мая 2025

12 мая 2025 11:08

Кардиолог дал простой, но важный совет для здоровья сердца

Для профилактики заболеваний сердца достаточно соблюдать всего одно правило в питании, считает кардиолог-хирург Филип Овадия. 

Как передает Day.Az, этот принцип он назвал в эфире подкаста "Дневник генерального директора", пишет Daily Mirror.

По мнению Овадия, единственное, что нужно для здорового сердца - это отказаться от продуктов с высокой степенью обработки. 

"Я долго думал, что объединяет все диеты, которые поддерживают хороший метаболизм. Пришел к выводу, что все сводится к употреблению цельной, натуральной пищи", - сказал кардиолог.

Врач отметил, что если в рационе не будет обработанных продуктов, то без какого либо вреда для сердца можно придерживаться и диеты с высоким содержанием белка, и вегетарианства. "Ешьте то, что растет на земле, и ешьте животных, которые едят то, что растет на земле", - призвал Овадия.


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