Кардиолог дал простой, но важный совет для здоровья сердца

Для профилактики заболеваний сердца достаточно соблюдать всего одно правило в питании, считает кардиолог-хирург Филип Овадия.

Как передает Day.Az, этот принцип он назвал в эфире подкаста "Дневник генерального директора", пишет Daily Mirror.

По мнению Овадия, единственное, что нужно для здорового сердца - это отказаться от продуктов с высокой степенью обработки.

"Я долго думал, что объединяет все диеты, которые поддерживают хороший метаболизм. Пришел к выводу, что все сводится к употреблению цельной, натуральной пищи", - сказал кардиолог.

Врач отметил, что если в рационе не будет обработанных продуктов, то без какого либо вреда для сердца можно придерживаться и диеты с высоким содержанием белка, и вегетарианства. "Ешьте то, что растет на земле, и ешьте животных, которые едят то, что растет на земле", - призвал Овадия.