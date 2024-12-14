14 декабря 2024

14 декабря 2024 18:08

Названа диета, помогающая облегчить хроническую боль

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что соблюдение здоровой диеты может существенно снизить интенсивность хронических болей. Результаты опубликованы в журнале Nutrition Research (NutRes), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хроническая боль - распространенное и довольно изнурительное состояние, которым страдает около 30% населения мира. Она не выполняет защитную функцию и становится самостоятельным заболеванием.

Чтобы выяснить, можно ли избавиться от хронической боли немедикаментозным способом, ученые провели эксперимент с участием 654 взрослых добровольцев из Австралии. 57% из них были женщинами. На первом этапе участники заполнили анкеты о своем рационе за последний год, а затем предоставили информацию о своем здоровье.

Результаты показали, что люди, потребляющие продукты, рекомендованные австралийскими экспертами здравоохранения (овощи, фрукты, цельные злаки, постное мясо и молочные продукты), испытывают меньшую интенсивность болей. Этот эффект не зависел от массы тела участников.

Особенно заметные улучшения были у женщин, чей рацион был более сбалансированным: они отмечали меньшую болевую симптоматику и лучшее физическое состояние. У мужчин эффект был менее выраженным.

Исследователи предполагают, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства здоровой пищи могут оказывать влияние на снижение болевых ощущений. Однако ученые еще не пришли к выводу, является ли плохое питание причиной боли или наоборот, хроническая боль ухудшает качество рациона.


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 2 704
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 4 633
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 3 014
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 2 682
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 2 294
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 2 379
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 2 753
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 2 767
Диета на гречке: из Греции — для грации!

Здоровая еда

11 апреля 2022 12:44

  • 2 520
Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО

Здоровая еда

28 марта 2022 12:19

  • 2 741
Диета при диатезе: куриное мясо, картофель, персики