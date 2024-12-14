Названа диета, помогающая облегчить хроническую боль

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что соблюдение здоровой диеты может существенно снизить интенсивность хронических болей. Результаты опубликованы в журнале Nutrition Research (NutRes), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хроническая боль - распространенное и довольно изнурительное состояние, которым страдает около 30% населения мира. Она не выполняет защитную функцию и становится самостоятельным заболеванием.

Чтобы выяснить, можно ли избавиться от хронической боли немедикаментозным способом, ученые провели эксперимент с участием 654 взрослых добровольцев из Австралии. 57% из них были женщинами. На первом этапе участники заполнили анкеты о своем рационе за последний год, а затем предоставили информацию о своем здоровье.

Результаты показали, что люди, потребляющие продукты, рекомендованные австралийскими экспертами здравоохранения (овощи, фрукты, цельные злаки, постное мясо и молочные продукты), испытывают меньшую интенсивность болей. Этот эффект не зависел от массы тела участников.

Особенно заметные улучшения были у женщин, чей рацион был более сбалансированным: они отмечали меньшую болевую симптоматику и лучшее физическое состояние. У мужчин эффект был менее выраженным.

Исследователи предполагают, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства здоровой пищи могут оказывать влияние на снижение болевых ощущений. Однако ученые еще не пришли к выводу, является ли плохое питание причиной боли или наоборот, хроническая боль ухудшает качество рациона.