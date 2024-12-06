Названы самые вредные продукты для женщин

Здоровье во многом зависит от того, какой у человека рацион. При этом есть продукты, которые особенно вредны для женщин. О них "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Алина Алкашева, передает Day.Az.

Так, по словам специалиста, одним из наиболее вредных продуктов для женщин является сахар, переизбыток которого может привести к целому ряду проблем со здоровьем. Среди них: ожирение, инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания и синдром поликистозных яичников. Кроме того, сахар снижает выработку коллагена, что негативно отражается на состоянии кожи.

"Чтобы минимизировать эти риски, женщинам рекомендуется ограничить потребление простых углеводов до 50 г в сутки", - подчеркнула врач.

Алкоголь, как ни странно, также занимает лидирующую позицию среди продуктов, которые могут нанести серьезный вред женскому организму. Этиловый спирт разрушает баланс микрофлоры кишечника, что приводит к ухудшению усвоения витаминов, минералов и других питательных веществ.

Кроме того, женщинам следует быть осторожнее с молочной продукцией. Их чрезмерное употребление может привести к избыточной выработке инсулина, и, как следствие, к появлению акне, отеков за счет увеличения уровня тиреоидных гормонов.

"Стоит также помнить, что дрожжевая выпечка содержит рафинированные углеводы, которые организм перерабатывает в сахар. Поэтому потребление таких продуктов следует ограничить", - добавила эндокринолог.

Говоря о том, как следует питаться женщинам, эксперт обратила внимание на необходимость включения в рацион свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и орехов.

"Последние особенно полезны благодаря высокому содержанию витамина Е, который улучшает эластичность сосудов, предотвращает тромбообразование, участвует в синтезе белка и коллагена, а также помогает регулировать менструальный цикл", - подчеркнула специалист.