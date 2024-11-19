Названы самые полезные продукты для суставов, костей, кожи и волос

Яйца - уникальный продукт для кожи, костей и суставов. В яичнице из двух яиц (примерно 100 г) содержится 15 г чистого усвояемого белка, тогда как суточная норма белка для женщин составляет 60-100 г. Об этом "Газете.Ru" рассказала Елена Устинова, врач-терапевт, диетолог бренда ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН, член национальной ассоциации диетологов, передает Day.Az .

"Попадая в организм, белок чаще всего расщепляется до аминокислот. Они поступают в кровоток и идут на синтез новых клеток, коллагена, ДНК, ферментов, гормонов. Идеальный легкоусвояемый белок - яичный. В двух яйцах содержится половина суточной нормы "витаминов красоты" холина и биотина", - отметила она.

Биотин участвует в обмене углеводов, белков и жиров. Он необходим для иммунной системы, кожи (уменьшает выраженность экземы и дерматита), нервной системы. Нормализует работу желудка и кишечника, оказывает липотропное действие, то есть уменьшает накопление жира в печени. В состав биотина входит сера, важная для здоровья кожи, ногтей и волос. Поэтому это вещество и называют "витамином красоты".

Холин улучшает память, концентрацию внимания, жировой и углеводный обмен, состояние печени.

"Забудьте о якобы разрешенных двух яйцах в неделю. Их можно есть хоть каждый день в любом допустимом для себя количестве. Важное условие - правильное питание и отсутствие значительного лишнего веса", - подчеркнула эксперт.

Продукты, богатые витамином С: квашеная капуста, любые цитрусовые, киви, болгарский перец, черная смородина (обязательно в свежем виде). В 100 г этих продуктов содержится суточная норма витамина С.

"Дело в том, что витамин С улучшает качество коллагена и делает его упругим. И мы имеем отличный тургор кожи, крепкие связки, прочные кости. При недостатке витамина С кожа становится тусклой и морщинистой, кости и связки теряют прочность, суставы начинают скрипеть. Вместе с витамином С в организм каждый день должны поступать пептиды коллагена, которые идут прямиком в кожу, суставы и связки, улучшая выработку собственного коллагена", - сказала врач.

Из повседневной пищи взять коллаген не получится. Им богаты соединительные ткани животных, которые мы не едим - кожа, хрящи, кости, гребешки, лапы, хвосты. Поэтому единственный источник коллагена - готовый гидролизат. Он представлен в форматах пищевого продукта или БАД.

"Обратите внимание и на сыр. В 100 г сыра содержатся около 30 г белка, суточная норма кальция и фосфора, необходимого для крепости костей, здоровых суставов и связок. Именно из сыра кальций и фосфор полноценно всасываются в организм. Многие боятся этого продукта из-за большого содержания жира, но это полезный молочный жир. Из него строятся мембраны клеток и гормоны, что делает сыр прекрасным вариантом для красоты и здоровья", - сказала Устинова.

Печень говяжья, свиная, куриная содержит больше витаминов группы В, чем любой другой продукт. Важны они тем, что запускают все химические реакции в организме. Кроме того, в печени много железа, которое защищает нас от анемии и поддерживает доставку кислорода до каждой клетки. Самая полезная печень - свиная и говяжья. В ней около 20 г полноценного белка и совершенно нет жира. Обязательно включайте ее в свой рацион.

"Морские водоросли - богатейший источник йода. Суточная норма в одной столовой ложке. От него зависит работа щитовидной железы. Из йода и тирозина синтезируется гормон тироксин, который контролирует обмен веществ и заставляет работать слаженно все структуры организма. Наземные продукты практически не содержат йода. Его много в дарах моря - рыбах, моллюсках и особенно водорослях. Когда щитовидная железа недостаточно активна, мы набираем лишний вес, отекаем, а кожа становится бледной и тусклой. От йода зависит и работа мозга. Поэтому морепродукты нам очень нужны", - сказала врач.

И, конечно же, вода.

"Она необходима для хорошей передачи гормонов клеткам тела, корректной работы лимфатической системы, которая отводит лишнюю жидкость. Вода - это хорошее функционирование желудочно-кишечного тракта и профилактика запоров. Никакие органы не могут без нее, включая мозг и, конечно, кожу. Наверняка вы замечали, что зимой, в сезон центрального отопления, кожа становится тусклой и шелушится. В присутствии воды активно идет синтез коллагена - основного белка дермы, костей и суставов. Нормальный питьевой режим для красоты и здоровья - 1 л на 30 кг массы тела", - отметила специалист.

Красота, молодость и хорошее самочувствие зависят от качественной выработки коллагена. Животный коллаген - это большая сложная молекула, которую человек не может усвоить. А вот короткие пептидные цепочки на 100% всасываются в организме и идут на синтез коллагена, от которого зависят прочность суставов, костей, связок и красота кожи, резюмировала врач.