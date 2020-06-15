5 любимых летних салатов француженок

Зимой и летом француженки ходят в спортзал не для того, чтобы похудеть, а потому, что это полезно. Утренние прогулки с ребенком до школы или вечерние от офиса до работы - вот что позволяет им сжигать лишние калории без подвигов на тренажерах, а значит, хорошо себя чувствовать и превосходно выглядеть в джинсах-скинни.

Этот умеренный подход распространяется и на диеты тоже. Летом француженки стараются разнообразить меню сезонными овощами и фруктами, поэтому самым популярным блюдом на обеденном столе парижанки становится огромная миска салата. Чтобы сделать его интереснее и разнообразнее, француженки стараются каждый день "играть" с ингредиентами.

Представляем 5 популярных французских салатов на каждый день, чтобы вдохновить вас на кулинарные подвиги.

1. САЛАТ С ИНЖИРОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ

Смешайте в боуле рукколу, козий сыр, 2-3 порезанных инжира, немного листьев базилика. Сбрызните заправкой из оливкового масла, красного бальзамического уксуса, прованских трав и меда. Подавайте с бокалом белого вина.

2. ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ

Порежьте и уложите в боул салат латук, четыре помидора, огурец, желтый перец, 15 оливок каламата, большой кусок сыра фета, тонко нарезанный красный лук и 2-3 листика мяты. Заправьте оливковым маслом, солью, перцем и винным уксусом.

3. ЦЕЗАРЬ

Смешайте в боуле листья салата айсберг и ромен, кусочки курицы на гриле, горсть хлебных сухариков, крупно натертый пармезан. Заправьте соусом тартар, давленым чесноком, лимонным соком, солью и перцем.

4. САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ОВОЩЕЙ

Уложите в боул киви, авокадо, стручковую фасоль, свежий горошек, салат ромен, шпинат, огурцы, зеленый перец и брокколи. Сбрызните заправкой из красного уксуса, оливкового масла, чеснока и розмарина.

5. САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ И СПАРЖЕЙ

Обжарьте креветки с чесноком и травами, а спаржу отварите до состояния аль-денте. Смешайте в боуле рукколу, спаржу, креветки, бальзамический уксус, оливковое масло и мед. Подавайте, чуть сбрызнув бальзамическим соусом с ароматом трюфелей.