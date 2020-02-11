11 февраля 2020

отправить статью
Яркие наряды для вечерних выходов в коллекции Jason Wu <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

16:00

  • 2
Яркие наряды для вечерних выходов в коллекции Jason Wu - ФОТО
Адель пришла на вечеринку Бейонсе и шокировала своим преображением <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

15:00

  • 244
Адель пришла на вечеринку Бейонсе и шокировала своим преображением - ФОТО
10 заповедей счастливых отношений

Отношения

14:00

  • 189
10 заповедей счастливых отношений

11 февраля 2020 15:15

Яблочный панкейк - для детей от 10 месяцев

Можно ли давать малышам яблоки?

Шестимесячному ребенку можно дать чайную ложку яблочного пюре. Затем одна чайная ложка дается в виде двух чайных ложек и так постепенно увеличивается. Яблоко, которое вы даете своему ребенку, должно быть свежим.

Ингредиенты для яблочного панкейка:

• 1 яичный желток,

• 1 яблоко,

• 2 столовые ложки воды,

• 2 чайные ложки пшеничной муки (вы можете настроить количество муки в соответствии с консистенцией),

• 2 чайные ложки оливкового масла "Zeytun Bağları".

Для этого блюда можно приготовить два вида яблок:

Если ваш ребенок знакомится с яблоком впервые, вы можете приготовить яблоки в пароварке и натереть мякоть на маленькой тёрке. Если ваш ребенок уже знаком с яблоком, вы можете просто натереть мякоть на средней тёрке. Добавьте яичные желтки, муку к приготовленным яблокам и хорошо перемешайте. Добавляйте смесь в кастрюлю с оливковым маслом и жарьте с закрытой крышкой.


Просмотров: 99

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

28 ноября 2019 16:44

  • 397
Zeytun yağı nədir? (R)

Здоровая еда

20 ноября 2019 12:40

  • 450
Салат из красной фасоли с сыром фета и оливковым маслом – ВИДЕО (R)

Здоровая еда

15 ноября 2019 13:23

  • 524
Курица с овощами в оливковом масле – ВИДЕО (R)