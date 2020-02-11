Яблочный панкейк - для детей от 10 месяцев

Можно ли давать малышам яблоки?

Шестимесячному ребенку можно дать чайную ложку яблочного пюре. Затем одна чайная ложка дается в виде двух чайных ложек и так постепенно увеличивается. Яблоко, которое вы даете своему ребенку, должно быть свежим.

Ингредиенты для яблочного панкейка:

• 1 яичный желток,

• 1 яблоко,

• 2 столовые ложки воды,

• 2 чайные ложки пшеничной муки (вы можете настроить количество муки в соответствии с консистенцией),

• 2 чайные ложки оливкового масла "Zeytun Bağları".

Для этого блюда можно приготовить два вида яблок:

Если ваш ребенок знакомится с яблоком впервые, вы можете приготовить яблоки в пароварке и натереть мякоть на маленькой тёрке. Если ваш ребенок уже знаком с яблоком, вы можете просто натереть мякоть на средней тёрке. Добавьте яичные желтки, муку к приготовленным яблокам и хорошо перемешайте. Добавляйте смесь в кастрюлю с оливковым маслом и жарьте с закрытой крышкой.