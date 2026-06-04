4 июня 2026

4 июня 2026 09:31

Ученые предупредили о скрытом факторе риска инсульта

Как повышенная, так и пониженная частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с увеличением риска инсульта. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Результаты представлены на конференции European Stroke Organisation Conference 2026, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследование включили данные о состоянии здоровья 460 тысяч человек из базы UK Biobank, за которыми наблюдали в среднем 14 лет. За время наблюдения было зарегистрировано более 12 тысяч случаев инсульта. Анализ показал, что наименьший риск отмечался при частоте сердечных сокращений от 60 до 69 ударов в минуту.

При отклонении от этого диапазона риск возрастал. У людей с частотой пульса ниже 50 ударов в минуту вероятность инсульта была выше примерно на 25%, а при показателях выше 90 ударов - на 45%. Эта зависимость сохранялась даже после учета сопутствующих факторов, включая гипертонию, диабет и фибрилляцию предсердий.

"Дополнительный анализ показал, что наиболее выраженная связь наблюдается у людей без фибрилляции предсердий. В этой группе частота пульса может выступать как самостоятельный маркер риска", - отметили ученые.

По мнению исследователей, при низком пульсе снижается приток крови к мозгу из-за увеличения фазы расслабления между сердечными сокращениями. Это повышает риск ишемического инсульта - чаще всего его причиной становится закупорка сосуда тромбом.

"Напротив, повышенная частота сердечных сокращений связана как с ишемическим, так и с геморрагическим инсультом и может свидетельствовать об усилении нагрузки на стенки кровеносных сосудов", - уточнили исследователи.

Однако для подтверждения причинно-следственной связи и уточнения механизмов необходимы дальнейшие исследования.


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