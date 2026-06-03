3 июня 2026

3 июня 2026 15:17

Найдено неожиданное средство против панических атак

Ученые из Бразилии выяснили, что антибиотик миноциклин может снижать выраженность панических атак. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry (TP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее исследователи уже знали, что вдыхание углекислого газа способно провоцировать панические атаки, а важную роль в этом процессе могут играть микроглия - иммунные клетки мозга, участвующие в воспалительных реакциях.

Миноциклин известен не только как антибиотик, но и как вещество с противовоспалительным действием, способное подавлять активность микроглии. Ученые решили проверить, может ли препарат ослаблять симптомы паники.

В исследовании участвовали мыши, а также 49 человек с паническим расстройством. Добровольцам и животным в течение 14 дней давали либо миноциклин, либо клоназепам - один из наиболее распространенных препаратов против панических атак.

После курса лечения участники проходили тест с ингаляцией углекислого газа, который обычно вызывает чувство удушья и запускает паническую реакцию.
"У людей лечение снизило интенсивность панических атак, вызванных вдыханием CO2", - рассказала биолог Беатрис де Оливейра.

У мышей исследователи также обнаружили, что углекислый газ активирует микроглию в области ствола мозга, отвечающей за контроль дыхания и реакцию на CO2. Миноциклин заметно ослаблял эту реакцию.

По словам авторов работы, механизм действия антибиотика отличается от клоназепама. Если последний воздействует на рецепторы нервной системы, то миноциклин, вероятно, уменьшает воспаление в мозге.

"Хорошо известно, что некоторые психические расстройства связаны с воспалением нервных клеток", - отметила биолог Люсиане Гаргаглиони.

Исследователи подчеркивают, что препарат пока нельзя считать новым стандартом лечения. Работа была небольшой, поэтому необходимы более крупные клинические испытания. Однако ученые считают, что в будущем миноциклин может стать альтернативой традиционным противотревожным препаратам, которые нередко вызывают побочные эффекты, включая сонливость и угнетение дыхания.


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