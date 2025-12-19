19 декабря 2025

19 декабря 2025 10:12

Онколог назвала пять причин сделать маммографию до 40 лет

Рак молочной железы всё чаще диагностируется у молодых женщин, и необходимость раннего обследования становится критически важной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, о пяти ключевых причинах сделать маммографию до 40 лет рассказала "Известиям" врач-онколог, маммолог, пластический и реконструктивный хирург, руководитель Маммологического центра клиники "АО Медицина" Елена Жукова.

"Стандартные рекомендации по скринингу этого заболевания с 35 лет рассчитаны на женщин со среднестатистическим риском. Если ваш риск выше, имеет смысл задуматься о более ранней диагностике - ежегодная диспансеризация, прохождение УЗИ, маммография груди, а также посещение врача-маммолога", - сообщила специалист.

Эксперт отметила, что одна из главных причин пройти маммографию до 40 лет - назначение врача. Даже молодым пациенткам важно выполнять рекомендации, особенно если в семье были случаи онкологических заболеваний. Если у близких родственников - матери, сестры, тети - диагностировали рак груди или яичников, необходимо сообщить об этом врачу и пройти генетическое тестирование на мутации BRCA1 и BRCA2.

Важным фактором также является избыточная масса тела. По словам онколога, УЗИ в таких случаях менее информативно, чем маммография: рентгеновские лучи лучше визуализируют жировую ткань, что позволяет выявлять изменения на ранней стадии.

При подтвержденном диагнозе маммография становится обязательной частью плана лечения: метод позволяет регулярно отслеживать динамику состояния молочной железы. Подозрительные плотные образования также являются прямым показанием к обследованию.

"В данном случае речь идет про микрокальцинаты, которые часто становятся самым первым признаком раннего рака или начинающейся патологии. Они настолько маленькие, что УЗИ их просто не видит. Маммография, в свою очередь, фиксирует их четко и заранее. Именно поэтому ее используют во всём мире как скрининг", - подчеркнула Жукова.

Также врач обратила внимание на влияние образа жизни. Хронический стресс, непрожитые эмоциональные травмы, неправильное питание, недостаток движения могут ослаблять организм и повышать риск онкологических заболеваний. Специалист напомнила, что отказ от вредных привычек, физическая активность и работа с психологом - не менее важная часть профилактики.

Жукова подчеркнула, что регулярный скрининг остается обязательным даже при отсутствии жалоб: маммография является основным методом раннего выявления, а УЗИ - дополнением. Она призвала женщин внимательнее относиться к своему здоровью и не откладывать диагностику, если риск выше среднего.


