17 декабря 2025

17 декабря 2025 15:09

Ученые предупредили об опасности одиночества для здоровья

По данным австралийских исследователей, каждый четвертый житель страны регулярно чувствует себя одиноким. Это состояние не просто снижает настроение - оно напрямую влияет на психическое и физическое здоровье. Поэтому в этом году Всемирный день психического здоровья в Австралии посвящен именно теме социальных связей. Ученые рассказали, почему одиночество не только снижает уровень счастья, но и напрямую влияет на психическое и физическое здоровье. Об этом сообщает University of the Sunshine Coast (USC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что человек биологически "запрограммирован" на связь с другими. Эволюция сделала социальное взаимодействие одним из ключевых механизмов выживания - в нем задействованы почти все области мозга.

Социальные связи напрямую влияют на здоровье. Когда человек изолирован, мозг воспринимает это как угрозу, активируя стрессовые реакции. Общение же повышает уровень окситоцина, который снижает тревожность и укрепляет чувство безопасности.

Когда человек чувствует себя одиноким, его мозг воспринимает это как угрозу, сравнимую с физической болью, и запускает стрессовую реакцию. В ответ повышается уровень гормонов стресса, а организм переходит в режим защиты. Напротив, общение и эмоциональная поддержка активируют выработку окситоцина, который снижает тревожность и усиливает чувство безопасности.

Социальная вовлеченность связана с меньшим риском депрессии, болезней сердца и деменции. В знаменитом Гарвардском исследовании счастья выяснилось, что качество отношений в 50 лет - лучший предиктор здоровья к 80.

Психологи советуют начинать с малого: улыбнуться прохожему, позвонить близкому, завести питомца или вступить в сообщество по интересам. Даже короткие контакты постепенно снижают стресс и улучшают самочувствие.

"Одиночество - не повод для стыда. Это просто напоминание, что человеку нужно быть рядом с другими", - подчеркнули исследователи.


Просмотров: 135

