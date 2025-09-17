Психолог перечислила причины анорексии

Психолог Дарья Сальникова рассказала, кто чаще всего болеет анорексией и почему.

в беседе с "Радио 1", психолог отметила, что анорексия, как и грипп или простуда, не лечится быстро, поэтому ожидать мгновенных результатов не стоит. Она подчеркнула, что для восстановления необходимы время, помощь специалистов и поддержка близких.

По ее словам, заболевание чаще всего встречается у девочек-подростков от 12 до 18 лет, но в последнее время всё чаще проявляется и у женщин после декрета. Причинами могут стать послеродовая депрессия, отказ от грудного вскармливания и стремление контролировать вес, что нередко приводит организм к истощению. Важную роль также играют бессонные ночи, смена образа жизни и окружения.

Сальникова добавила, что увеличилось число случаев анорексии среди людей от 17 до 25 лет, особенно у тех, кто склонен к перфекционизму. По ее словам, стремление доводить всё до идеала переносится на внешность и нередко приводит к серьезным последствиям.