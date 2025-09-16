Почему нельзя выдавливать прыщи в «треугольнике смерти»?

Выдавливание прыщей в области носогубного треугольника может обернуться очень опасными последствиями, вплоть до слепоты. Об этом в разговоре с "Газетой.Ru" предупредила врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Ольга Андриянова, передает Day.Az.

Как обратила внимание врач, многие люди недооценивают риски, связанные с анатомически опасной зоной в области носогубного треугольника.

"Поверхностные вены лица связаны с сосудистым образованием в основании черепа. Из-за особенностей кровоснабжения инфекция из носогубного треугольника может быстро распространиться в головной мозг, вызвав серьезные осложнения, вплоть до слепоты и некроза. Запомните - категорически нельзя выдавливать прыщи и воспалительные элементы на лице, особенно в области носогубного треугольника", - предупредила Андриянова.

По ее словам, если после выдавливания прыща появились тревожные симптомы (отечность, покраснение, болезненность, повышение температуры, онемение, тошнота и слабость), следует немедленно обратиться за медицинской помощью, предполагающей проведение противовоспалительной терапии и купирование инфекции.

"Вероятность развития настолько серьезных осложнений не так велика, особенно у людей с сильным иммунитетом, но всегда важно помнить о потенциальном риске и избегать манипуляций в этой зоне. Лучше доверить это специалисту с медицинским образованием", - подчеркнула Андриянова.

Чтобы избежать появления прыщей, врач посоветовала следить за чистотой кожных покровов, подбирать домашний уход и очищение по типу кожи, своевременно смывать солнцезащитный крем и следить за питанием (сладкое и быстрые углеводы способствуют развитию проблем с кожей).



"Перед поездкой на отдых на солнце спланируйте за 7-10 дней ультразвуковую чистку и подберите подходящий солнцезащитный крем по типу кожи во избежание появления комедонов", - добавила специалист.