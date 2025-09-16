16 сентября 2025

16 сентября 2025 09:23

Раскрыт доступный каждому способ улучшить качество сна

Физическая активность низкой интенсивности в вечернее время поможет улучшить качество и продолжительность сна. Доступный каждому человеку способ лучше выспаться раскрыли специалисты Университета Джона Хопкинса, США, пишет издание HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Они проанализировали результаты 22 исследований, в которых приняли участие более 1,3 тысячи человек с бессонницей, и обнаружили, что справиться с ней помогает не только когнитивно-поведенческая терапия, но и физические нагрузки. "Среди различных рассмотренных методов особенно эффективными оказались йога, тай-чи, ходьба и бег трусцой", - говорится в публикации.

Специалисты уточнили, что наиболее эффективной для людей с бессонницей оказалась йога. Чтобы проспать на два часа больше и заснуть на полчаса раньше обычного, оказалось достаточно всего 30 минут занятий вечером.

Авторы исследования предполагают, что такой эффект связан с тем, что эти виды активности стимулируют выработку эндорфинов и временно повышают температуру тела, что способствует расслаблению.


