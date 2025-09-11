Специалисты раскрыли способы по сохранению длины волос

Летний сезон всегда влияет на здоровье и внешний вид волос. Жгучее солнце, морская соль, хлорированная вода и ветер разрушают естественный защитный слой, делая пряди сухими, ломкими и тусклыми. В результате к сентябрю многие сталкиваются с одной и той же проблемой: кончики начинают сечься, волосы путаются, теряют эластичность и выглядят безжизненными. Но стоит ли сразу прощаться с длиной?

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, профессионалы уверяют: обрезать поврежденные кончики можно, сохранив при этом максимальную длину.

Эксперты из индустрии красоты отмечают, что своевременный уход и правильная стратегия стрижек способны не только оздоровить волосы, но и сохранить эффект длинных локонов. Своими рекомендациями делится руководитель учебного центра Jean Louis David Мари Барато.

Почему с секущимися кончиками нельзя тянуть

Секущиеся кончики - это результат разрушения структуры волоса. Когда стержень расслаивается, процесс нельзя остановить косметическими средствами. Маски, масла и сыворотки способны лишь визуально сгладить дефект, но "склеить" волокно невозможно.

Если игнорировать проблему, рассечение будет подниматься выше, иногда расщепляясь на три-четыре части. В итоге волосы начнут ломаться, а длина - укорачиваться естественным путем. Это создает иллюзию остановившегося роста.

Вывод экспертов: чем раньше состричь поврежденные концы, тем меньше сантиметров придется потерять. Ранняя профилактика позволяет сохранить волосы густыми, упругими и ухоженными.

Мало, но часто - стратегия для тех, кто хочет отрастить волосы

Существует миф, что стрижка ускоряет рост волос. На самом деле рост зависит только от работы волосяных фолликулов и общего состояния организма. Но регулярное обновление кончиков делает волосы визуально длиннее и гуще.

Парикмахеры советуют придерживаться простого правила: состригать 1-2 сантиметра каждые 6-8 недель.

Такой график позволяет:

поддерживать здоровье волос и их структуру;

предотвращать ломкость и сечение;

сохранять привычную длину, не прибегая к радикальным изменениям.

Регулярное обновление кончиков особенно важно для тех, кто отращивает волосы: небольшие корректировки позволяют сохранить ухоженный вид и избежать ситуации, когда приходится срезать сразу несколько сантиметров.

Поддерживающий уход - половина успеха

Даже правильно состриженные концы нуждаются в защите. Лето ослабляет волосы, и без грамотного ухода новые повреждения появляются быстро. Профессионалы советуют сосредоточиться на трех направлениях:

Несмываемый уход

Увлажняющие спреи, масла и сыворотки защищают волосы от пересушивания, создают тонкую пленку, которая уменьшает ломкость и придает блеск.

Термозащита

Перед сушкой феном, использованием утюжка или плойки необходимо наносить специальные средства, которые предотвращают разрушение кератина.

Глубокое питание

Масляные ванночки и увлажняющие маски 1-2 раза в неделю помогают восстановить эластичность, делают волосы мягкими и послушными.

При выборе ухода важно учитывать тип волос. Для тонких и ослабленных подойдут легкие текстуры, для густых и сухих - плотные питательные кремы и масла.

Почему регулярный уход важнее волшебных средств

На рынке красоты ежегодно появляются десятки продуктов, обещающих "залечить" секущиеся концы. Но трихологи едины во мнении: полностью восстановить рассеченный стержень невозможно. Единственный выход - стрижка.

При этом систематический уход способен отсрочить появление новых повреждений. Увлажненные, защищенные волосы меньше страдают от перепадов температуры, сухого воздуха и механических повреждений.