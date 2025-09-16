Беременным женщинам перечислили полезные при токсикозе продукты

На раннем этапе беременности питание женщины должно обеспечивать поступление ключевых нутриентов, от которых во многом зависит здоровье будущего ребенка, напомнила врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Гюнай Салаева. Полезные при токсикозе продукты она перечислила в беседе с Пятым каналом, передает Day.Az.

По словам врача, на завтрак при токсикозе лучше всего подойдет овсяная каша с бананом и небольшим количеством меда или же омлет из пары яиц с зеленью.

Для перекуса Салаева посоветовала беременным женщинам выбирать творог с ягодами или орешками, а в периоды сильной тошноты заменять тяжелые блюда на овощные супы-пюре, отварное куриное мясо и кисломолочные напитки. Кроме того, при тошноте можно употреблять в небольшом количестве свежие яблоки и груши, добавила она.