16 сентября 2025

16 сентября 2025 19:07

Беременным женщинам перечислили полезные при токсикозе продукты

На раннем этапе беременности питание женщины должно обеспечивать поступление ключевых нутриентов, от которых во многом зависит здоровье будущего ребенка, напомнила врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Гюнай Салаева. Полезные при токсикозе продукты она перечислила в беседе с Пятым каналом, передает Day.Az.

По словам врача, на завтрак при токсикозе лучше всего подойдет овсяная каша с бананом и небольшим количеством меда или же омлет из пары яиц с зеленью.

Для перекуса Салаева посоветовала беременным женщинам выбирать творог с ягодами или орешками, а в периоды сильной тошноты заменять тяжелые блюда на овощные супы-пюре, отварное куриное мясо и кисломолочные напитки. Кроме того, при тошноте можно употреблять в небольшом количестве свежие яблоки и груши, добавила она.


Просмотров: 82

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 920
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 075
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 245
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 967
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 986
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 689
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 828
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 187
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 214
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 11 013
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения