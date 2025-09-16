Врач рассказал о влиянии стресса и неправильного питания на появление СРК

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это функциональное расстройство, которое возникает из-за нарушений взаимодействия нервной и пищеварительной систем.

Как передает Day.Az, о том, как вылечить СРК, рассказал 16 сентября "Известиям" кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной и продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда "Герои" Кирилл Маслиев.

"При чистом СРК (не осложненном другими заболеваниями) анализы скорее всего покажут отсутствие аномалий, и это как раз является индикатором того, что у пациента именно СРК, а не, например, инфекционное заболевание. Синдром раздраженного кишечника не предполагает воспалительных процессов (отсюда в норме содержание лейкоцитов) или поражения участков организма. Также относительно в порядке могут быть значения микрофлоры в пищеварительном тракте", - сказал специалист.

По его словам, среди главных триггеров заболевания - стресс, нарушение режима питания, недостаток сна и физическое переутомление. Важным фактором является и нарушение режима питания, когда человек, например, отказывается от трехразового приема пищи в пользу кофе утром и плотного ужина вечером.

"Чтобы снизить степень проявления СРК, нужно не только скорректировать питание, но и нормализовать сон, увеличить или, наоборот, снизить физическую активность, улучшить психоэмоциональное состояние", - заключил Маслиев.