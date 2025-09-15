Невролог дала советы по самопомощи во время приступа мигрени

Невролог Видновской больницы Анна Копцева рассказала, как помочь себе при приступе мигрени. По ее словам, мигренью страдают и взрослые, и дети. Приступы отличаются по частоте и интенсивности, но есть общие правила облегчения боли.

Как передает Day.Az, врачи выделяют три типа мигрени: с аурой - когда за 20-60 минут до приступа появляются точки перед глазами, онемение конечностей и трудности с речью, без ауры - резкая головная боль, чаще с одной стороны головы, и хроническая - когда боли повторяются более 15 раз в месяц, сообщает "Радио 1".

Копцева подчеркнула, что терпеть боль не стоит: лучше принять лекарство в самом начале приступа, но назначить препарат должен врач. Она также предупредила, что слишком частый прием медикаментов может вызвать "головную боль от лекарств".

Физическая активность во время приступа противопоказана, так как она только усилит боль. Лучше уйти в тихую темную комнату, прилечь, приложить холодный компресс к голове и пить достаточно воды, добавила специалист.

У детей мигрень может проявляться болью в животе, раздражительностью, усталостью и другими состояниями. Поэтому, по словам Копцевой, важно вести "дневник головной боли" и вовремя показывать ребенка врачу. В профилактике детской мигрени она выделила соблюдение режима сна, снижение психоэмоциональной нагрузки и регулярные физические упражнения, пишет 360.ru.