10 августа 2025

10 августа 2025 10:03

Врач рассказала о влиянии ледяных ванн на здоровье

Ледяные ванны становятся всё более популярными у тех, кто стремится улучшить свое физическое состояние, поднять настроение и ускорить восстановление после тренировок.

Как передает Day.Az, действительно ли они полезны для здоровья, рассказала сертифицированный семейный врач и владелец компании Kind Health Group, доктор Джорджин Нанос журналу Popular Science.

Она утверждает, что ледяные ванны могут принести пользу организму, но их эффективность зависит от конкретных целей. Тем не менее холодная терапия может быть не рекомендована некоторым людям, особенно тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или аритмия.

Что касается самой процедуры, она предполагает погружение в воду с температурой около +15 градусов. Новичкам советуют начинать с 30 секунд, постепенно увеличивая время до двух минут. Максимальная продолжительность погружения составляет пять-шесть минут, а при температуре ниже +15 градусов необходимо проявлять осторожность.

По словам Нанос, ледяные ванны вызывают определенные физиологические изменения в организме. Холод активирует симпатическую нервную систему, что приводит к выбросу гормонов, таких как норадреналин и дофамин, способствующих улучшению настроения и повышению уровня энергии.

Кроме того, при погружении в холодную воду происходит сужение кровеносных сосудов, а после выхода из воды они расширяются, что улучшает циркуляцию крови.

Однако специалист предостерегает от чрезмерного увлечения этими процедурами, особенно после интенсивных тренировок. Исследования показывают, что длительное воздействие холода может замедлить рост мышц.

"Если вы сделаете это слишком рано, вы притупите синтез мышечного белка. Рекомендуется подождать 4-6 часов после тренировки, чтобы не снизить эффективность восстановления", - сообщила Нанос.


