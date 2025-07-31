Врач заявила о возможных проблемах с сердцем при отсутствии лунок на ногтях

У основания ногтей можно заметить светлые полукруглые участки - их называют ногтевыми лунками или лунулами. Эти небольшие области особенно хорошо заметные на больших пальцах, могут быть важным индикатором состояния здоровья.

Как передает Day.Az, о чем говорит их уменьшение или полное исчезновение, "Известиям" рассказала врач - эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филева.

Лунки формируются в зоне активного роста ногтя, где новые клетки ногтевой пластины постоянно обновляются. Их четкая видимость зависит от качества кровоснабжения ногтевого ложа. Когда в капиллярах пальцев происходят негативные изменения - например, сужение просвета сосудов или ухудшение их эластичности, - это сразу отражается на состоянии лунок. Они могут становиться менее выраженными или полностью исчезать.

"Наиболее частая причина таких изменений - нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. При артериальной гипертензии мелкие сосуды находятся в состоянии постоянного спазма, что существенно ухудшает микроциркуляцию крови в пальцах. Аналогичная ситуация может наблюдаться при атеросклерозе, когда холестериновые отложения уменьшают просвет сосудов и делают их стенки более жесткими", - отмечает специалист.

Особое внимание следует обратить на случаи, когда лунки исчезают не на одном, а сразу на нескольких пальцах: это может свидетельствовать о системных проблемах с кровообращением. Подобные изменения иногда появляются раньше других симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, что делает их ценным диагностическим признаком.

"Однако важно понимать, что само по себе отсутствие лунок не диагноз. Это лишь повод обратить внимание на свое здоровье и, возможно, проверить давление и состояние сердца и сосудов" - поясняет врач.

Тревожными считаются ситуации, когда изменения ногтей сопровождаются другими симптомами: частым ощущением холода в руках, покалыванием или онемением пальцев, изменением цвета ногтевых пластин или их повышенной ломкостью.

Ногти - это своеобразное зеркало нашего здоровья. Их состояние может меняться задолго до появления явных симптомов различных заболеваний. Поэтому важно периодически осматривать свои ногти и при любых стойких изменениях консультироваться с врачом.

"Для сохранения здоровья сосудов важно придерживаться простых правил. Контролировать артериальное давление, поддерживать нормальный уровень холестерина, отказаться от курения и регулярно давать организму умеренную физическую нагрузку", - заключает эксперт.