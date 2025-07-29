29 июля 2025

29 июля 2025 17:09

Эксперт рассказал об опасностях экспресс-диет

Летом россияне часто прибегают к экспресс-диетам, стремясь оперативно сбросить вес, однако эти подходы обеспечивают лишь временный эффект и могут нанести существенный вред здоровью.

Как передает Day.Az, об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков.

"Резкое ограничение калорий или исключение целых групп продуктов может привести к нарушению работы ЖКТ и спровоцировать стресс для всего организма", - поделился врач в беседе с "Газетой.Ru".

По словам эксперта, экспресс-диеты работают за счет сильного ограничения калорий, что приводит к временной потере веса. При этом они не решают главную проблему - неправильное питание и отсутствие здорового образа жизни.

"Организм воспринимает резкие ограничения как угрозу, запуская режим экономии энергии. После возврата к привычному рациону вес не просто восстанавливается, но часто превышает исходный из-за сломанного метаболизма", - уточнил Абдулхаков.

По мнению врача, при наличии лишнего веса наиболее безопасный и действенный путь к его снижению - это консультация с врачом. Специалист поможет разработать индивидуальный план питания, учитывающий особенности вашего организма, наладить метаболизм и обеспечить поступление всех нужных микроэлементов.


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