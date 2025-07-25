25 июля 2025

25 июля 2025 10:30

Создана таблетка для эффективного похудения без усилий

Ученые из Уругвая сообщили о завершении первой фазы клинических испытаний уникальной таблетки SANA, которая помогает худеть без снижения аппетита и физических нагрузок.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.

SANA - первая в мире таблетка, перенастраивающая жировые клетки на сжигание калорий за счет активации особого пути креатинового обмена. В отличие от известных средств, которые подавляют аппетит, SANA напрямую усиливает внутреннюю термогенезу - жировые клетки начинают расходовать больше энергии даже в состоянии покоя.

В испытании приняли участие 44 добровольца. За две недели высокие дозы препарата снизили массу тела в среднем на три процента, при этом мышечная ткань не пострадала, а показатели глюкозы и чувствительности к инсулину улучшились. Ни серьезных побочных эффектов, ни влияния на аппетит не зафиксировано.

Таблетка разработана стартапом Eolo Pharma, основанным ее создателями в Уругвае. SANA действует по принципу ковалентного связывания с ключевым ферментом AGAT, что обеспечивает долгосрочное изменение работы жировых клеток. Следующий этап - масштабные испытания с участием людей с диабетом 2‑го типа, которые стартуют в конце 2025 года.

Исследователи подчеркивают: новый подход не конкурирует, а дополняет уже существующие методы борьбы с ожирением, открывая принципиально иной путь - не ограничение потребления пищи, а усиление энергозатрат организма.


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