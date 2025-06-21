Назван простой способ продлить прочность костей

Корейские ученые впервые выявили ключевой белок, который отвечает за положительное влияние физических упражнений на организм.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследование, проведенное специалистами Корейского института биологических наук и биотехнологий и Национального университета Чхоннама, показало, что белок CLCF1 (фактор цитокина) выделяется мышцами во время физической активности и играет важную роль в укреплении мышц и костей.

Как сообщили исследователи, у молодых людей уровень CLCF1 в крови резко возрастал уже после одной тренировки. У пожилых участников этот эффект наблюдался лишь после 12 недель регулярных занятий. Эксперименты на мышах подтвердили, что введение CLCF1 пожилым особям улучшало силу мышц и плотность костей, а его блокировка делала упражнения неэффективными.

По словам руководителя работы, доктора Ен Рюля Яна, белок усиливает работу митохондрий в мышечных клетках, замедляет разрушение костной ткани и стимулирует рост новой. Это объясняет, почему упражнения с возрастом приносят меньший эффект, и открывает перспективы для разработки новых методов лечения возрастных заболеваний, таких как остеопороз и саркопения.