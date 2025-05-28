28 мая 2025

28 мая 2025 11:55

Старейшая монахиня в мире раскрыла неожиданный секрет долгой жизни

В США католическая монахиня отметила 112-летие и раскрыла неожиданный секрет долгой жизни. 

Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post.

Фрэнсис Доминичи Пискателла отпраздновала день рождения в конце апреля. Одним из секретов долголетия она назвала преподавание. 

"Учите других, пока не умрете", - посоветовала она. Кроме того, Пискателла отметила, что важно перенимать положительные черты у близких. 

"Вы должны быть святыми, прежде чем попадете на небеса", - добавила она.

Пискателла считается старейшей монахиней в мире. Она уже 94 года является членом католического Доминиканского ордена. Пискателла рассказала, что в два года лишилась левого предплечья, из-за чего ее не хотели принимать другие монашеские ордены, опасаясь, что от нее не будет пользы. Монахиня призналась, что решила посвятить себя служению Богу из-за верующих родителей.

До 84 лет Пискателла преподавала в нескольких школах различные дисциплины: от математики до истории. 11 лет назад она пережила кровоизлияние в мозг. Врачи заверяли, что женщина больше никогда не сможет ходить и говорить, но она восстановила все функции. 

"Я была хорошим учителем, потому что учила себя тоже", - заявила Пискателла.


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