Кардиолог рассказал о возможных симптомах аневризмы

Внутричерепная аневризма, когда происходит выпячивание стенки сосуда, может сопровождаться нарушением когнитивных способностей и головной болью.

Однако бывает, что маленькие аневризмы не проявляют себя, и люди проживают вплоть до 100 лет, не зная о них, рассказал "Известиям" сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев, передает Day.Az.

"Если [аневризма] внутри головного мозга проявляет себя, начинается мальформация. Мальформация - это врожденная патология. Она очень частая, когда расширены внутричерепные артерии. Какая-либо [аневризма] даже самого мелкого диаметра, самого небольшого, по мере ослабление стенок начинает увеличиваться, а раз увеличивается, возникает дислокационный синдром головного мозга, а раз он возникает, то, естественно, могут возникать и ощущения усталости, и головные боли, и самые разные проявления", - объяснил врач.

Он добавил, что симптомы также зависят от места локализации аневризмы, то есть от того, к какой структуре головного мозга она ближе всего находится.

"Это не зависит от иммунной системы. Если человек ощутил [симптомы] в 40-50 лет, у него стала появляться усталость, то это повод для обращения к врачу", - подчеркнул специалист.

При этом, продолжил он, почти 96% человечества живет с той или иной мальформацией, и человек может дожить до 100 лет, не ощутив на себе признаков патологии.