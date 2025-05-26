26 мая 2025

26 мая 2025 10:10

Что пить натощак для ускоренного сжигания жира?

Привыкли к чаю и кофе, но хочется разнообразить меню, особенно в процессе борьбы с лишним весом?

Есть подходящие напитки!

Как передает Day.Az, американский спортсмен и фитнес-блогер Джозайя поделился с Eat That, Not That! простыми утренними напитками, которые помогут ускорить обмен веществ и процесс похудения в целом. Главное условие - пить их натощак сразу после пробуждения.

На первом месте в топе эксперта - вода с семенами чиа. Чиа не только богаты клетчаткой, но и отлично стабилизируют пищеварение. Просто залейте 1 ст. л. семян теплой водой, дайте немного настояться и употребляйте.

Лимон и кайенский перец образуют другой классический "детокс-напиток". Лимон насыщает организм витамином С, а перец усиливает термогенез - процесс выработки тепла и расхода калорий. Просто добавьте дольку лимона и щепотку перца в теплую воду.

Можно попробовать имбирный шот. Получится мощный "сжигатель жира" из натуральных ингредиентов: натертый имбирь, немного куркумы, черный перец, лимонный сок и ложка меда.

Смесь настаивают в холодильнике, а утром выпивают одним глотком. Такой шот помогает при вздутии, улучшает обмен веществ и поддерживает иммунитет.

Если экспериментировать пока не хочется, стоит обратить внимание на зеленый чай с лимоном - антиоксиданты из обоих продуктов помогают активизировать сжигание жира и мягко стимулируют кишечник.

Ну или оставьте с утра просто воду. Стакан сразу после пробуждения - важный ритуал. Благодаря ему пищеварительная система подготовится к завтраку.


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