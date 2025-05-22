22 мая 2025

22 мая 2025 19:42

Невролог назвала способы распознать и предотвратить приступы мигрени

Если головные боли возникают чаще четырех раз в месяц и мешают повседневной деятельности, необходимо обратиться за специализированной помощью. 

Как передает Day.Az, об опасности частых приступов мигрени, которые могут привести к серьезному ухудшению качества жизни, "Известиям" рассказала врач-невролог, алголог, заведующая центром лечения хронической боли АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

"Без правильного лечения мигрень может перейти в хроническую форму, а бесконтрольный прием обезболивающих способен вызвать лекарственно-индуцированную головную боль", - пояснила Терехова.

Врач подчеркнула, что профилактика мигрени требует комплексного подхода, включающего не только медикаментозную терапию, но и изменение образа жизни.

Среди ключевых профилактических мер эксперт выделила регулярную физическую активность, контроль за провоцирующими факторами и выявление индивидуальных триггеров. Последние могут быть самыми разнообразными - от стресса и недосыпа до определенных продуктов питания и внешних раздражителей.

"Яркий свет, резкие запахи, громкие звуки, колебания погоды - всё это может спровоцировать приступ, - отметила Терехова. - То же касается гормональных изменений, обезвоживания, голодания или употребления продуктов, содержащих тирамин, таких как сыры и копчености".

При первых признаках надвигающегося приступа врач рекомендует немедленно принять назначенный специалистом препарат. Она также уточнила, что быстрорастворимые таблетки или спреи действуют эффективнее, особенно при тошноте, когда работа желудочно-кишечного тракта замедляется.

Терехова также порекомендовала при тошноте иметь под рукой противорвотные средства, которые не только облегчают симптомы, но и усиливают действие анальгетиков. Однако самолечение специалист категорически не рекомендует: триптаны, наиболее эффективные препараты для купирования мигренозных приступов, должны назначаться только врачом.


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