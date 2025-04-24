24 апреля 2025

24 апреля 2025 19:26

Известная телеведущая прошла обследование и была шокирована результатом

Известная британская телеведущая Эмма Уиллис рассказала, что прошла медицинское обследование и узнала неожиданную правду о здоровье. 

Как передает Day.Az, в своем Instagram-аккаунте  она заявила, что у нее обнаружили врожденный порок сердца.

Уиллис опубликовала фотографии из больничной палаты и сообщила, что недавно перенесла операцию на сердце. 

"Обследование в прошлом году, а затем диагностика и операция - все было невероятно. Выяснилось, что я прожила на свете 48 лет и все это время не догадывалась, что у меня врожденный порок сердца", - написала она.

В заключение телеведущая поблагодарила врачей, которые провели ей операцию.

Эмма Уиллис прославилась в Великобритании как ведущая шоу "Большой брат" (Big Brother) и "Большой брат: Знаменитости" (Celebrity Big Brother). Также она вела британскую версию шоу "Голос" (The Voice UK).


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