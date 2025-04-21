В организме женщин выявлены следы потенциально опасных веществ

Ученые впервые нашли микропластик в фолликулярной жидкости женских яичников - среде, в которой созревают яйцеклетки. Это открытие вызывает тревогу: загрязнение этой жидкости может повлиять на фертильность, гормональный баланс и общее репродуктивное здоровье женщин.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Ecotoxicology and Environmental Safety.

Анализ провели у 18 пациенток клиники репродуктивной медицины в Салерно. У 14 из них в фолликулярной жидкости были обнаружены микропластиковые частицы. Как отмечают авторы, это важный шаг к пониманию влияния пластика на женское здоровье, но одновременно и серьезный повод для беспокойства.

Микропластик уже находили в моче, сперме, плаценте, крови и даже мозге человека. Но впервые он зафиксирован именно в месте, где происходит развитие яйцеклеток. Загрязнение этой области токсичными веществами, содержащимися в пластике - такими как бисфенол, фталаты и ПФАС - может иметь прямое влияние на репродуктивную функцию. Эти химикаты давно известны как гормональные дизрупторы и связаны с бесплодием, раком и нарушениями развития.

Исследования на животных уже показывали, что микропластик может вызывать дисфункцию яичников, снижение зрелости яйцеклеток и даже изменения тканей. Теперь у ученых есть первые подтверждения аналогичного эффекта у человека, хотя они подчеркивают необходимость дальнейших эпидемиологических исследований для оценки степени воздействия и безопасного порога.

Эксперты советуют избегать нагревания пластика, хранения горячей еды в пластиковой таре и использования одноразовых стаканчиков, так как они могут выделять триллионы микрочастиц. Более безопасные альтернативы - стекло, дерево и нержавеющая сталь.