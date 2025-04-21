21 апреля 2025

21 апреля 2025 12:31

В организме женщин выявлены следы потенциально опасных веществ

Ученые впервые нашли микропластик в фолликулярной жидкости женских яичников - среде, в которой созревают яйцеклетки. Это открытие вызывает тревогу: загрязнение этой жидкости может повлиять на фертильность, гормональный баланс и общее репродуктивное здоровье женщин. 

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Ecotoxicology and Environmental Safety.

Анализ провели у 18 пациенток клиники репродуктивной медицины в Салерно. У 14 из них в фолликулярной жидкости были обнаружены микропластиковые частицы. Как отмечают авторы, это важный шаг к пониманию влияния пластика на женское здоровье, но одновременно и серьезный повод для беспокойства.

Микропластик уже находили в моче, сперме, плаценте, крови и даже мозге человека. Но впервые он зафиксирован именно в месте, где происходит развитие яйцеклеток. Загрязнение этой области токсичными веществами, содержащимися в пластике - такими как бисфенол, фталаты и ПФАС - может иметь прямое влияние на репродуктивную функцию. Эти химикаты давно известны как гормональные дизрупторы и связаны с бесплодием, раком и нарушениями развития.

Исследования на животных уже показывали, что микропластик может вызывать дисфункцию яичников, снижение зрелости яйцеклеток и даже изменения тканей. Теперь у ученых есть первые подтверждения аналогичного эффекта у человека, хотя они подчеркивают необходимость дальнейших эпидемиологических исследований для оценки степени воздействия и безопасного порога.

Эксперты советуют избегать нагревания пластика, хранения горячей еды в пластиковой таре и использования одноразовых стаканчиков, так как они могут выделять триллионы микрочастиц. Более безопасные альтернативы - стекло, дерево и нержавеющая сталь.


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

15 марта 18:35

  • 1 118
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 2 960
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 907
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 721
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 767
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 13 205
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 12 155
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 886
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 351
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 10 255
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения