Эксперт назвала способ раннего выявления рака у женщин

Рост числа злокачественных новообразований женской репродуктивной системы вызывает особую тревогу. Они составляют около половины всех случаев рака у женщин.

Как передает Day.Az, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники "Доктор АННА" Анна Марченко "Известиям", как можно снизить онкориски.

Как отметила врач, рак молочной железы входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний, а рак шейки матки занимает четвертое место среди женских видов злокачественных опухолей. При этом, по словам эксперта, эти заболевания продолжают "молодеть" - всё чаще диагностируются у женщин более раннего возраста.

Основная проблема, по словам Марченко, заключается в том, что на ранних стадиях рак часто протекает бессимптомно или маскируется под другие болезни. В результате опухоли выявляют слишком поздно, когда лечение становится менее эффективным.

"Полностью защититься от развития рака женской репродуктивной системы невозможно, но можно попытаться снизить онкориски, выявить онкологию на ранних стадиях, чтобы проводить эффективное лечение", - отметила доктор.

В качестве решения специалист рекомендует регулярные обследования, особенно для женщин старше 40 лет и тех, у кого в семье были случаи онкологических заболеваний.

"Недавно в медицинских учреждениях России появился инновационный тест на выявление ранних стадий рака с помощью определения уровня онкомаркера CA-62 в крови. Это относительно новый подход, который уже доказал эффективность в мировой практике", - заявила Марченко.

Она отметила, что сейчас существует множество онкомаркеров, но анализы на определение большинства из них неэффективны, так как они начинают выделяться в кровь уже тогда, когда опухолевый процесс находится на поздних стадиях. Онкомаркер СА-62 образуется на поверхности злокачественных клеток с самого начала роста опухоли, поэтому появляется шанс обнаружить новообразование тогда, когда лечение еще эффективно.

Однако врач подчеркнула, что положительный результат теста - не диагноз. Он лишь служит сигналом для более детального обследования.

Эксперт рекомендует женщинам старше 40 лет включать тест на CA-62 в ежегодный профилактический чек-ап наряду с маммографией и цитологическим исследованием шейки матки. По мнению Марченко, такая практика может значительно повысить шансы на раннее выявление и успешное лечение онкологических заболеваний.