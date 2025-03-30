Покупка купальников и нижнего белья в секонд-хендах может быть опасна - РИСКИ

Покупка в секонд-хендах нижнего белья и купальников таит в себе очень много рисков.

Как передает Day.Az, об этом рассказала автор блога Go ask Alice из Колумбийского университета.

Она детально объяснила, почему не стоит экономить на таких вещах и лучше брать их новыми.

Несмотря на то, что покупка подержанной одежды - это дешевле, осознаннее и помогает в какой-то мере беречь окружающую среду, нижнее белье и вещи, которые максимально прилегают к телу, - не то, что стоит хватать с полок в магазинах секонд-хенда.

Главное в этом вопросе - гигиена. Телесные жидкости, такие как пот, слюна, вагинальные выделения, сперма и выделения из ран, могут содержать бактерии, вирусы и паразитов. Если эти микроорганизмы попадут на чью-то одежду и не будут должным образом очищены, они могут передаться тому, кто будет носить плохо продезинфицированные вещи.

Исследователи обнаружили различные бактерии и грибки на бюстгальтерах, трусах и нижнем белье из секонд-хенда. Однако этот риск не ограничивается вещами из комиссионных магазинов. Даже новая одежда может быть переносчиком микроорганизмов, если другие покупатели примеряли ее или прикасались к ней, рассматривая в магазине.

Что может жить в купальниках и белье из секонд-хенда?

Главная проблема при совместном использовании или покупке подержанных купальников - паразиты. Некоторые из наиболее распространенных паразитов, обнаруженных в купальниках, включают:

Лобковые вши - маленькие, рыжевато-коричневые или серовато-белые насекомые, которые питаются человеческой кровью. Хотя они чаще всего распространяются через физический контакт или половой акт, ими также можно заразиться, если использовать чужие полотенца, постельное белье или одеждой зараженного человека.

Эти вши умирают в течение 72 часов после отделения от кожи.

Клещи - крошечные паукообразные, которые живут под кожей и откладывают яйца. Они часто встречаются вокруг груди, гениталий, паха и ягодиц. У людей, которые контактируют с живыми клещами, их отходами или яйцами, может возникнуть аллергическая реакция и развиться чесотка - зудящая, заразная сыпь. Хотя чесотка обычно передается через контакт кожа-к-коже, ею также можно заразиться через общее постельное белье или одежду.

Острицы - это кишечные черви, которые могут вызывать дискомфорт и зуд вокруг ануса и ягодиц, когда они откладывают яйца. Хотя исследования показали, что они наиболее распространены в мужской одежде, их можно найти в любом типе купальника.

Постельные клопы - это небольшие насекомые, которые в основном активны ночью. В то время как некоторые люди не реагируют на их укусы, у других могут образовываться зудящие рубцы. Поскольку постельные клопы настолько малы, обнаружить заражение может быть сложно, а это означает, что люди могут неосознанно пожертвовать или купить зараженную одежду.

Нестираная бывшая в употреблении одежда также может быть домом для микроорганизмов, таких как бактерии, грибки и вирусы. Передача зависит от того, какие микробы задействованы. Например, вирусы, вызывающие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), могут передаваться только при прямом контакте от человека к человеку, а это означает, что заражение ИППП через подержанную одежду не представляет риска. Однако одежда в комиссионных магазинах может содержать бактерии, такие как стафилококк, которые могут привести к развитию стафилококковой инфекции. Rhizopus - это грибок, который также может быть обнаружен на одежде и может вызывать такие инфекции, как мукормикоз.

Как избавиться от паразитов в купальниках и нижнем белье из секонд-хенда?

Плюс в том, что всех выше перечисленных "гостей" можно уничтожить, постирав одежду в горячей воде с мылом, а затем высушив ее при максимальной температуре. Другой способ уничтожения паразитов - поместить пораженную одежду в герметичный пластиковый пакет на срок от одной до двух недель.

Сложность дезинфекции купальников заключается в том, что машинная стирка и сушка при высокой температуре, как правило, не рекомендуются, поскольку они могут повредить ткань и резинку купальника. Однако следование этому методу, вероятно, является наиболее эффективным способом уничтожения потенциальных микроорганизмов. Некоторые эксперты предлагают помещать купальники в сетчатые мешки для стирки, чтобы предотвратить спутывание и защитить ткань во время стирки. Полоскание купальников до и после плавания также помогает предотвратить накопление микроорганизмов.

Чтобы минимизировать риск принести вместе с обновкой домой нежелательных насекомых, стоит внимательно осмотреть одежду перед покупкой, а также поинтересоваться способом обработки вещей перед их попаданием на полки магазина. По возможности лучше покупать аккуратно ношеную одежду, так как в ней может быть меньше микроорганизмов, чем в вещах, которые использовались часто.