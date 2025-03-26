Врач рассказала, почему с возрастом начинаются проблемы со сном

Приливы жара, ночная потливость, ослабление мочевого пузыря и гормональные изменения могут стать причиной снижения качества сна с возрастом. Об этом изданию MedicalXpress рассказала американский клинический психолог и исследователь сна Шелби Харрис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, исследования показывают, что до 70% людей в возрасте 65 лет и старше страдают от хронических проблем со сном. При этом гормональные изменения играют в этом большую роль, особенно у женщин. Доктор Харрис объяснила, что в период менопаузы и постменопаузы женщины подвержены приливам жара и потливости. Апноэ (прекращение легочной вентиляции во время сна) также часто развивается у женщин с возрастом.

Качество сна также может снижаться из-за ослабления мочевого пузыря и необходимости ходить в туалет несколько раз за ночь. Не менее значимым выступает фактор стресса и неправильные привычки, такие как дневной сон.

Психолог добавила, что, возможно, пожилые люди спят менее крепко по эволюционным причинам.

"Самая глубокая стадия сна, во время которой мышцы восстанавливаются, а тело растет растет, в пожилом возрасте становится не такой критически важной, как в молодости", - объяснила Харрис.