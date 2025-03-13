Назван простой способ снизить риск развития депрессии на 20%

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы установили, что потребление одного апельсина в день может снизить риск депрессии на 20%. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали данные 100 тысяч женщин, ранее принимавших участие в "Исследовании здоровья медсестер II" (NHS2). Целью этого крупного многолетнего проекта был анализ взаимосвязей между образом жизни, питанием, приемом определенных лекарств и риском развития различных состояний здоровья.

В рамках нового исследования ученые сосредоточились на потреблении цитрусовых. Они обнаружили, что медицинские работницы, ежедневно употреблявшие один средний апельсин, на 20% реже сталкивались с депрессией. При этом аналогичного защитного эффекта не оказывали другие фрукты, такие как яблоки и бананы.

Тем не менее ученые подчеркнули, что нельзя сравнивать полезные свойства цитрусовых с эффективностью традиционных антидепрессантов, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Здоровое питание снижает риск развития депрессии, однако для ее лечения необходимы правильно подобранные препараты.