10 февраля 2025

10 февраля 2025 15:09

Создан новый препарат двойного действия для лечения ожирения

Специалисты глобальной фармацевтической компании Novo Nordisk разработали новый препарат для лечения ожирения под названием Аmycretin, помогающий снижать вес на 22% за 36 недель при еженедельных инъекциях. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Препарат уже протестировали в ходе экспериментов с участием 125 участников с избыточным весом. Испытания включали введения трех разных доз Аmycretin один раз в неделю. Максимальная дозировка (20 мг) показала наилучшие результаты в снижении веса.

Участники, получавшие дозу объемом в пять мг в течение 28 недель, потеряли 16,2% от начального веса, а при увеличении количества препарата до 1,25 мг за 20 недель снижение составило 9,7%.

Препарат действует на рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и амилина, регулируя секрецию инсулина и аппетит, а также замедляя опорожнение желудка. Основными побочными эффектами стали легкие и средние расстройства пищеварения.

Аmycretin в таблетках также продемонстрировал высокую эффективность с минимальными побочными эффектами. По мнению ученых, новый препарат может стать важным инструментом в лечении ожирения, предоставив пациентам эффективное средство для контроля массы тела.


Просмотров: 140

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 2 131
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 008
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 873
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 12 817
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 391
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 313
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 004
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 543
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 9 400
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 981
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков