Создан новый препарат двойного действия для лечения ожирения

Специалисты глобальной фармацевтической компании Novo Nordisk разработали новый препарат для лечения ожирения под названием Аmycretin, помогающий снижать вес на 22% за 36 недель при еженедельных инъекциях. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Препарат уже протестировали в ходе экспериментов с участием 125 участников с избыточным весом. Испытания включали введения трех разных доз Аmycretin один раз в неделю. Максимальная дозировка (20 мг) показала наилучшие результаты в снижении веса.

Участники, получавшие дозу объемом в пять мг в течение 28 недель, потеряли 16,2% от начального веса, а при увеличении количества препарата до 1,25 мг за 20 недель снижение составило 9,7%.

Препарат действует на рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и амилина, регулируя секрецию инсулина и аппетит, а также замедляя опорожнение желудка. Основными побочными эффектами стали легкие и средние расстройства пищеварения.

Аmycretin в таблетках также продемонстрировал высокую эффективность с минимальными побочными эффектами. По мнению ученых, новый препарат может стать важным инструментом в лечении ожирения, предоставив пациентам эффективное средство для контроля массы тела.