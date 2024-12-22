Психолог назвал способы справиться со стрессом на фоне финансовых проблем

В предновогоднее время люди могут испытывать сложности в финансовом плане, поскольку впереди множество хлопот, к тому же надо еще оставить денежные средства на жизнь после праздников, рассказал клинический психолог, психотерапевт Марк Краснощеков. В беседе с "Лентой.ру" он назвал способы справиться со стрессом на фоне материальных проблем.

Если финансовые хлопоты вызывают стресс и хаос мыслей в голове, эксперт рекомендовал использовать несколько техник. Во-первых, дыхание "по квадрату". "4 секунды делаем вдох, 4 секунды делаем паузу, затем 4 секунды выдыхаем воздух и, наконец, 4 секунды снова делаем паузу перед новым циклом дыхания.

Как передает Day.Az, такую технику лучше делать не менее 2 минут", - описал психолог.

В условиях стресса лучше всего попробовать перезагрузиться или отвлечься, в этом может помочь упражнение "5-4-3-2-1", убежден Краснощеков. "Оно заключается в том, чтобы молча или вслух перечислить 5 вещей, которые вы видите, 4 вещи, которые можете потрогать, 3 вещи, которые можете услышать, 2 вещи, которые можете понюхать и одну вещь, которую можете попробовать на вкус", - сообщил собеседник "Ленты.ру".

Если стресс связан с затруднением в принятии решений, он посоветовал упражнение под названием "квадрат Декарта". Для выполнения необходимо взять ручку и листок бумаги - его нужно поделить на 4 части. В верхней левой части пишется вопрос "Что я получу, если это произойдет?" и ответ на него. В верхней правой части - "Что я получу, если это не произойдет?"; в нижней левой части - "Что я потеряю, если это не произойдет?"; в нижней правой части - "Что я потеряю, если это не произойдет?". Затем следует проанализировать ответы и принять решение.

Другое похожее упражнение - "матрица Эйзенхауэра" - поможет определить важность и срочность дел, обозначил психолог. Для него тоже нужно поделить листок на 4 части. "В верхней левой части пишем то, что важно и срочно надо сделать; в верхней правой части пишем то, что важно, но не срочно; в нижней левой части - неважно, но срочно; в нижней правой части - неважно и не срочно. Таким образом, вы сможете выстроить дела по приоритетам и понять, что нужно сделать самим, а что можно делегировать другим людям", - заключил он.