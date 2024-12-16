16 декабря 2024

16 декабря 2024 15:20

Найдена связь между депрессией и сердечными заболеваниями у женщин

Ученые из Института молекулярных наук Университета Квинсленда обнаружили, что у женщин с высоким генетическим риском развития депрессии также повышена вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже при отсутствии выраженных проблем с психикой. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие около 300 тысяч добровольцев обоих полов. В рамках работы были собраны сведения о психическом и физическом здоровье участников, а также образцы биоматериала для генетического анализа.

Результаты показали, что у женщин связь между генетической предрасположенностью к депрессии и заболеваниями сердца была значительно выражена сильнее, чем у мужчин. Причем сердечно-сосудистые заболевания развивались даже у тех женщин, которые никогда не страдали депрессией и не принимали лекарства для ее лечения.

Кроме того, исследование выявило, что женщины, независимо от того, находились ли они в пременопаузе или постменопаузе, имели повышенный риск развития ишемической болезни сердца, связанной с сужением кровеносных сосудов из-за образования бляшек.

Ученые также подчеркнули, что различия в риске развития болезней сердца между мужчинами и женщинами нельзя было объяснить традиционными факторами риска, такими как индекс массы тела, курение, повышенное давление или высокий уровень холестерина.


Просмотров: 143

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 11:10

  • 1 413
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 9 256
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 158
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 11 952
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 11 715
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 10 648
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 7 281
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 7 881
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 8 706
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 333
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков