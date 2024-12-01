1 декабря 2024

1 декабря 2024 18:18

Ученые открыли новое свойство стойкости женского организма

Американские ученые из Пенсильванского университета изучили половые различия в реакциях на полную анестезию на мышах и людях. Оказалось, что женщины и мужчины с разной скоростью отходят от наркоза. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В экспериментах задействовали 30 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 22 до 40 лет. В рамках тестов они получали изофлуран, широко используемый ингаляционный анестетик.

Ученые следили за показателями мозговой активности добровольцев с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время и после окончания действия наркоза.

Женщины приходили в сознание в среднем быстрее, чем мужчины. Женщины начали реагировать на слуховые сигналы через 29 минут после анестезии, тогда как мужчинам потребовалось 45 минут. Также женщины быстрее мужчин восстановили скорость и точность в когнитивных тестах.

Исследование мышей показали аналогичную картину. К самкам быстрее возвращалось сознание и осознанность действий по сравнению с самцами.

"Мы напрямую демонстрируем, что женский мозг более устойчив к гипнотическому воздействию летучих анестетиков. Половые различия в чувствительности к анестетикам обусловлены преимущественно тестостероном. Наконец, мы демонстрируем, что половые различия в чувствительности к анестетикам сохраняются у мышей и людей", - заключили авторы исследования.


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