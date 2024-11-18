Ученые нашли минус у долгой «молодости» женщин

У женщин с более поздней менопаузой может быть повышен риск астмы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Menopause, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранний возраст наступления менопаузы связан с повышенным риском многих заболеваний, включая болезни сердца, диабет, остеопороз и депрессию. Новое исследование основано на 10-летних данных от более чем 14 тысяч женщин в постменопаузе. Оно показало, что при наступлении менопаузы в возрасте от 40 до 44 лет у женщин снижен риск астмы.

Также было показано, что более позднее наступление менопаузы повышало риск астмы. Использование заместительной гормональной терапии повышало риск заболевания на 63%. Более высокий вес также был фактором риска для женщин, но не для мужчин. Это может быть связано с тем, что жир производит "женский" гормон эстроген. Ученые считают, что именно воздействие эстрогена связано с повышенным риском астмы. Для подтверждения гипотезы понадобится больше исследований.