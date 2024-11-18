18 ноября 2024

18 ноября 2024 15:09

Ученые нашли минус у долгой «молодости» женщин

У женщин с более поздней менопаузой может быть повышен риск астмы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Menopause, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранний возраст наступления менопаузы связан с повышенным риском многих заболеваний, включая болезни сердца, диабет, остеопороз и депрессию. Новое исследование основано на 10-летних данных от более чем 14 тысяч женщин в постменопаузе. Оно показало, что при наступлении менопаузы в возрасте от 40 до 44 лет у женщин снижен риск астмы.

Также было показано, что более позднее наступление менопаузы повышало риск астмы. Использование заместительной гормональной терапии повышало риск заболевания на 63%. Более высокий вес также был фактором риска для женщин, но не для мужчин. Это может быть связано с тем, что жир производит "женский" гормон эстроген. Ученые считают, что именно воздействие эстрогена связано с повышенным риском астмы. Для подтверждения гипотезы понадобится больше исследований.


Просмотров: 145

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 11:10

  • 1 021
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 8 882
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 7 809
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 11 574
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 11 369
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 10 327
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 6 926
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 7 544
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 8 358
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 6 996
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков