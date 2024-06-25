25 июня 2024

25 июня 2024 09:20

Способы снизить риск развития рака груди

Есть способы снизить риск развития рака груди, рассказал NEWS.ru завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения онколог Владимир Асташов. Среди них - придерживаться рекомендаций по правильному питанию и давать телу умеренную физическую нагрузку. Желательно отказаться от вредных привычек, передает Day.Az.

Важно избегать лишнего веса, а значит, правильно питаться. Меньше канцерогенов в пище - копченостей, шашлыков. Меньше соленого, жирного, фастфуда. Больше фруктов и овощей, морепродуктов. Мясо - желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D, - пояснил врач.

Очень полезна физкультура - плавание, катание на велосипеде, волейбол, эти занятия укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови, что благоприятно воздействует на грудь. Также стоит гулять каждый день на свежем воздухе.

От Коко Шанель пошла мода на загар, которая обернулась в том числе заболеваниями кожи и молочной железы. Загорать нужно правильно, исключая период наиболее активного солнца - с 11 до 15 часов, и очень осторожно загорать топлес. А блондинам и рыжеволосым вообще загорать не рекомендуется, - подчеркнул медик.

Также он посоветовал не носить бюстгальтеры с косточками. Если вы покупаете такой бюстгальтер, выбирайте наименее травмирующий, не сдавливающий грудь, указал он.


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