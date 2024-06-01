1 июня 2024

1 июня 2024 09:19

Врач объяснила, есть ли связь между ЭКО и онкологией

Среди некоторых людей бытует мнение, что программы ЭКО могут быть связаны с развитием онкологических процессов в организме женщины. Так ли это на самом деле, "Газете.Ru" рассказала врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника", к.м.н. Мария Ускова, передает Day.Az.

По ее словам, вопросом о том, может ли ЭКО привести к онкологии, ученые стали задаваться почти сразу же после возникновения данного метода лечения. И хотя применение ЭКО на практике осуществляется немногим более 40 лет, уже можно сделать предварительные выводы.

"Программа ЭКО сопровождается гормональной стимуляцией овуляции для получения яйцеклетки. Соответственно, у многих женщин возникает опасение риска развития рака, особенно со стороны матки, яичников и молочных желез из-за этапа гормональной стимуляции. Предполагают, что большое количество гормональных препаратов, используемых для стимуляции, может повысить вероятность развития гормонозависимых видов опухолей", - рассказала Ускова.

При этом она обратила внимание, что отсутствие беременностей само по себе увеличивает риск развития злокачественных опухолей, например, рака эндометрия и яичников. А отсутствие кормления грудью повышает риск рака молочной железы. И, несмотря на то, что многие виды рака чувствительны к уровню гормонов, это не может быть доказательством связи рака и ЭКО.

Также, по ее словам, в настоящее время нет исследований, которые бы выявили, что гиперстимуляция яичников при проведении ЭКО увеличивает риск развития опухолей.

"Само ЭКО не провоцирует развитие опухоли. Конечно, если проводится 10-20 курсов ЭКО, то мы не можем предсказать, как отреагирует на это организм. И если есть какие-то предпосылки для развития опухоли, возможно, будет оказано какое-то негативное влияние", - считает специалист.

Тем не менее она еще раз подчеркнула, что однозначных и достоверных доказательств того, что ЭКО повышает риск онкологических заболеваний, на сегодняшний день нет.

"Поэтому у женщин нет серьезных оснований отказываться от лечения бесплодия с помощью этой процедуры. Однако для исключения возможных рисков каждая женщина перед ЭКО должна пройти обследование, назначенное врачом, чтобы выявить наличие возможных противопоказаний. Методы и средства диагностики современной медицины позволяют выявить рак на ранней стадии его развития, а также определить наличие или отсутствие других факторов, повышающих вероятность развития онкологии", - резюмировала Ускова.

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