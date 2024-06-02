2 июня 2024

2 июня 2024 09:10

Названы лучшие упражнения для избавления от жировых складок на животе

Журналисты PrimaMedia назвали лучшие упражнения для избавления от жировых складок на животе. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сначала нужно сделать велосипедные скручивания. Для этого необходимо лечь на спину, положив руки за голову, и развести локти в стороны. Затем нужно поднять ноги, согнув их в коленях под углом 90 градусов. Далее следует начать поочередно подтягивать колени к груди, одновременно поворачивая туловище, чтобы левый локоть касался правого колена и наоборот.

Следующим упражнением станут обратные скручивания. Для этого следует лечь на спину, положив руки вдоль тела или под ягодицы. Далее необходимо поднять ноги, согнув их в коленях, подтянуть колени к груди, приподнимая таз от пола. После этого нужно вернуться в исходное положение, не опуская ноги на пол.


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